С КПП «Еленовка» внезапно исчезла стела “Россия”. ФОТО

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области внезапно была спрятана одна из стел «Россия», установленных неподалеку от пунктов пропуска через линию разграничения. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает ДонПресс
Так, стелу, расположенную рядом с КПП «Еленовка», просто закрыли плотной тканью. Она не простояла и месяца.
«Наверняка порежут на металл и сдадут на металолом!» — предполагают местные жители.
В социальных сетях размещены соответствующие фото.
«3 недели назад установили, а щас в тряпочку замотали, ибо смотреть пока некому при закрытом бпп», — пишут дончане.