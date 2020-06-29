С КПП «Еленовка» внезапно исчезла стела “Россия”. ФОТО

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На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области внезапно была спрятана одна из стел «Россия», установленных неподалеку от пунктов пропуска через линию разграничения. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает ДонПресс

Так, стелу, расположенную рядом с КПП «Еленовка», просто закрыли плотной тканью. Она не простояла и месяца.

«Наверняка порежут на металл и сдадут на металолом!» — предполагают местные жители.

В социальных сетях размещены соответствующие фото.

«3 недели назад установили, а щас в тряпочку замотали, ибо смотреть пока некому при закрытом бпп», — пишут дончане.