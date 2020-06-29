Потоки воды сносили все на пути: страшные видео нового потопа на Закарпатье

В воскресенье, 28 июня, Закарпатье снова накрыла разрушительная непогода, на регион обрушились грозы и ливни с градом.

На Facebook-странице Закарпатской областной государственной администрации сообщили, что за два часа выпала 20-дневная норма дождей – 119 мм. Это привело к резкому поднятию уровня воды и оползням.

Как рассказал заместитель городского головы Межгорья Иван Кость, ливень привел к ужасным последствиям – разрушению домов, автодорог, подсобных зданий, мостов, а также масштабным оползни. Особенно пострадали села Лопушное и Торунь.

В сети появились впечатляющие фото и видео стихии.

Как сообщал “источник”, недавние масштабные наводнения, от которых пострадали жители западных областей Украины, унесли жизни трех человек, еще несколько считаются пропавшими без вести, их ищут.