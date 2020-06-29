Вырезать, как раковую опухоль: эколог назвал единственный путь спасения лесов Украины

Государственное агентство лесных ресурсов Украины – коррумпированная группировка, которую для спасения лесов от вырубки “волевым усилием надо вырезать, как раковую опухоль”.

Такое мнение “источнику” высказал директор общественной организации “Киевский эколого-культурный центр” Владимир Борейко.

“Гослесагентство я считаю коррумпированной группировкой, которую волевым усилием надо вырезать, как раковую опухоль. Надо позакрывать ведомственные институты, сделать их академическими, как это было до 1991 года, чтобы лесная наука не танцевала под дудку Гослесагентства. Например, недавно так называемые ученые объяснили, что лес не защищает от наводнений – это анти-экологическая, антигосударственная, антинародная ложь. Я считаю, что за это надо сажать в тюрьму, но, к сожалению, у нас нет ответственности чиновников за ложь“, – заявил эколог.

Он добавил, что вопрос прекращения рубки лесов является комплексным и должен касаться чиновников. Прошлой осенью организация провела через Раду закон о запрете сплошных рубок в Карпатах, Владимир Зеленский его 30 октября подписал. Там сказано, что до конца января Кабмин должен был привести свои подзаконные акты в соответствие с этим законом. Но Правительство этого не сделало. Прежде всего из-за сопротивления Гослесагентства, которое не предоставило Кабмину свои предложения. Поэтому Кабмин не выполнил закон.

“Но почему парня, который в период карантина плавал в Гидропарке, 17 полицейских задерживали и потом оштрафовали, а чиновников не наказывают? Потому что у нас нет статьи за невыполнение госслужащими законов. Давали бы им три года – ситуация была бы другой. Мы подали на Кабмин за бездеятельность в суд, 17 июля будет первое заседание суда. Но мы уже выиграли несколько таких судов по лесам – а чиновники все равно ничего не делают“, – рассказал Борейко.

По его словам, Национальный парк “Гуцульщина”, несмотря на решения судов, незаконно рубят уже 10 лет. Подделка документов приводит к тому, что за это выписывают штрафы даже не на человека, а на лесхоз.

“Но некоторые директора лесхозов, кстати, получают зарплату чуть ли не как премьер-министр, так что им те штрафы. А три года тюрьмы – это уже зона, бандиты в окружении, невозможность карьеры, если ты не Янукович, – есть повод задуматься. У нас же государство, которое на все наплевало. Безнаказанность у нас – прежде всего для чиновников. Но, еще раз подчеркну, для пресечения массовых беззаконных рубок нужно в первую очередь наказывать чиновников“, – резюмировал эколог.

Детальнее о том, что происходит с рубкой леса в Карпатах и действительно ли ничто не могло помешать беде, читайте в материале “источника”: За вырубку лесов нужно в первую очередь наказывать чиновников, но государство на все наплевало.