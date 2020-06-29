Толпы на пляжах и никаких медуз: появилось интересное видео из курортной Кирилловки

На пляжах поселка Кирилловка, популярного украинского курорта на Азовском море в Запорожской области, полно отдыхающих, а вот медуз практически нет.

Видео, снятое на улицах и побережье Кирилловки, появилось в сети.

Мужчина с камерой прошел от своего жилья до пляжа. На улицах множество людей, на базарчике идет бойкая торговля, царит обычная курортная атмосфера.

Дойдя до пляжа автор видео задался целью выяснить, действительно ли в море в Кирилловке много медуз, как об этом в соцсетях пишут многие курортники. Однако ни одной медузы в море он не нашел. Стоить отметить, что морская вода достаточно мутная и имеет серовато-песочный цвет.

Один из купающихся мужчин, правда, рассказал, что видел одну маленькую медузу.

Вместе с тем, в комментариях к видео люди написали, что на других пляжах Кирилловки медузы все же есть. На разных пляжах поселка – разная ситуация с медузами. Однако факт, что найти море без них в Кирилловке – вполне реально.

Ранее “источник” рассказывал о том, во сколько обойдется отдых в Кирилловке и об особенностях этого курорта.