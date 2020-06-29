Боятся потерять: Лукашенко сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно открыто заявил, что Россия боится потерять его страну, ведь она остается единственным союзником Кремля.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Интерфакс”.

По словам Лукашенко, Беларусь – второй покупатель газа после немцев.

“Мы перерабатываем огромное количество их (российской, – “источник”) нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего – политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России”, – заявил он.

Лукашенко добавил, что ЕС и США не могут подчинить Беларусь своему влиянию, но с ними отношения налаживаются.

“Приезд многих американцев, а потом госсекретаря (США Майка Помпео, – “источник”) в Беларусь очень возбудил нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику”, – подытожил он.

Как сообщал “источник”, ранее Лукашенко отметился дерзкой выходкой на параде в Москве.