Вода смывала дороги и врывалась в дома: на Закарпатье обрушилась мощная непогода, фото

В воскресенье, 28 июня, Закарпатье снова накрыла разрушительная непогода, на регион обрушились грозы и ливни с градом.

Как пишет “источник”, об этом сообщается на Facebook-странице Закарпатской областной государственной администрации.

“С 15:30 до 17:30 зафиксирована активная грозовая деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За два часа выпала 20-дневная норма дождей. 119 мм за два часа! Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни“, – сказано в публикации.

На территории Мукачевского района поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков.

В селе Лопушное ориентировочно подтоплена одна новостройка и два жилых дома.

Отмечается, что на месте НП работало руководство района, спасатели ГСЧС, полиция, работники дорожной службы и техника.

Как сообщал “источник”, недавние масштабные наводнения, от которых пострадали жители западных областей Украины, унесли жизни трех человек, еще несколько считаются пропавшими без вести, их ищут.