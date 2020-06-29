Это будет полноценная война: озвучен тревожный прогноз по планам России на Крым

Россия не отказалась от создания сухопутного коридора в оккупированный Крым, что является серьезной угрозой для Украины: не исключено полномасштабное наступление военных страны-агрессора.

Об этом говорится в материале “источника”.

По словам главного консультанта отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николая Белескова, на территории полуострова действительно присутствует группировка войск, способная к наступательным действиям.

“Если будет наступление, то для получения контроля над Одесской, Херсонской и Запорожской областями, а это уже полноценная война. Легенда о защите русского населения, как было на Донбассе, тут уже не пройдет. Сценарий возможного вторжения отработан, новости о постоянных учениях в том регионе, тому доказательство”, – отметил он.

Эксперт добавил, что там находятся 57-я мотопехотная бригада, батальон морской пехоты, т.е. российские войска будет кому встретить. Кроме того, крымские перешейки, которые соединяют полуостров с материком, более удобны для обороны, чем для наступления.

В свою очередь, политический эксперта МЦПИ Николай Капитоненко считает, что Россия не пойдет на дальнейшую эскалацию, потому что уже смирилась с потерей нашей страны. Основные задачи в отношении Украины Москва уже выполнила – отобрав Крым и создав проблему на Донбассе на годы вперед.

Читайте детальнее в материале “источника”: Слить Крым или воду: как утолить жажду Путина.