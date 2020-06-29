Когда-то там мчали поезда: сеть впечатлило фото “убитой” железной дороги на Донбассе

Оккупанты привели железную дорогу Донбасса в полный упадок. В сети показали апокалиптические кадры.

Как сообщает “источник”, соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале “Донбасский Кейс”.

“Донецк Северный, наши дни. Ржавеющие пассажирские вагоны, как иллюстрация былого размаха Донецкой железной дороги. До 2014-го из Донецка мчались поезда в десятки городов Украины, России и Белоруссии. Пригородное движение также охватывало десятки городов и сел региона. Уже 6 лет большинство поездов и электричек отменены“, – подписал фото автор публикации.

На кадре видны абсолютно ржавые вагоны в которых не сохранилось ни одного целого окна, многие из них сильно деформированы.

Он добавил, что такое плачевное состояние железной дороги не мешает оккупационным властям лелеять радужные планы по поводу развития железнодорожного сообщения.

“Недавно Пушилин заявил, что налаживание беспересадочного железнодорожного сообщения с обеими российскими столицами и Крымом остается актуальной задачей. Просто по “объективным причинам” сроки выполнения этой фантастической задумки постоянно сдвигаются вправо“, – с иронией пишет автор публикации.

Как ранее сообщал “источник”, на заброшенных окраинах оккупированного боевиками города Донецк стремительно разрушается и приходит в негодность инфраструктура, эти районы уже не создают впечатление жилых.