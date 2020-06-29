В России из-за мощных ливней ушел под воду целый город: впечатляющие видео

В воскресенье, 28 июня, столицу республики Хакасия (Россия) Абакан охватили мощные ливни, которые буквально затопили город.

Кадры наводнения очевидцы выложили в сеть.

Автомобили на центральных улицах города с трудом пробираются через потоки воды. Некоторые машины не могут продолжать движение и останавливаются прямо на проезжей части.

По словам автора видео, из-за столь огромного количества воды в центре Абакана “можно купаться”.

Дождь в Абакане сопровождался сильным ветром. Стихия принесла разрушения – было повалено множество деревьев и повреждены линии электропередач. Без электроэнергии из-за разгула стихии остались районы “МПС” и “Красный Абакан”.

Как сообщал “источник”, 20 июня Хакасию покрыл град. Он был таким мелким, что скорее напоминал снег, укрывший улицы. В других районах наоборот, град достигал размеров куриного яйца и повредил автомобили.