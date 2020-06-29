Берегитесь негатива: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня

В понедельник, 29 июня, астрологи советуют людям, независимо от их знака Зодиака, гнать прочь страхи и тревоги, которые могут одолевать в этот день.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “ТСН”.

“С мрачными мыслями, искажающими наш взгляд на мир, лучше всего бороться при помощи позитивного мышления: “отлавливать” любой – даже незначительный – негатив и заменять его позитивными установками и “картинками”, по возможности тут же визуализируя их“, – отмечают астрологи.

Овен



Этот день благоприятен для очищения организма: рекомендуется придерживаться детокс-меню, пить фиточаи, заниматься йогой и духовными практиками, принимать ванны с настоями трав и аромамаслами.

Телец



Не стоит реагировать на чужую агрессию – всплеск эмоций вытянет из вас энергию и лишит сил, поэтому лучше не обратить внимания, оставив “вампира” ни с чем.

Близнецы



Сны, которые можно будет увидеть накануне ночью, не имеют ничего общего с реальностью, так что делать из них трагедию, в течение всего дня переживая по этому поводу, не следует.

Рак



Нежелательно брать на себя обязанности других людей, даже если вас очень об этом попросят: велик риск того, что они, как принято говорить, сядут вам на голову и начнут пользоваться вашей добротой.

Лев



Критику со стороны ближайшего окружения необходимо разделить на две части – конструктивную и формальную: к первой рекомендуется прислушаться, вторую можно пропустить мимо ушей.

Дева



От плохого настроения поможет избавиться работа: чем больше дел вы запланируете на это время, тем легче будет реагировать на возможный негатив, да и время пролетит быстрее.

Весы



В этот день легко стать жертвой мошенников, поэтому важно следить за своими вещами в общественных местах и быть максимально внимательными, оплачивая приобретенные товары даже в режиме онлайн.

Скорпион



День принесет склонность к самокритике, что само по себе неплохо, главное, не переборщить, порицая себя за всевозможные недостатки – заниженная самооценка еще никому не сослужила добрую службу.

Стрелец



Причиной необъяснимой тревоги может стать избыток энергии, которая будет переполнять вас в это время – лучшим способом успокоиться может оказаться любимое занятие, особенно творческое.

Козерог



Необходимость отдыха назрела давно, и, если отправиться в отпуск возможности пока нет, постарайтесь хотя бы выбраться к ближайшему водоему или прогуляться по расположенному рядом с домом парку.

Водолей



Даже незначительная размолвка, произошедшая в этот день, может привести к длительному конфликту, поэтому необходимо максимально сократить общение с окружающими, а то и вовсе от него отказаться.

Рыбы



Какими бы заманчивыми условиями ни соблазняли вас люди, обещающие “золотые горы”, не втягивайтесь в авантюру – вы рискуете потерять гораздо больше, чем заработать.