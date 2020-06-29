В небе над Польшей заметили НЛО: интересные фото

В небе над польской деревней Ястрово, примерно в 280 километрах от Варшавы, заметили неопознанный летающий объект (НЛО).

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на The Mirror.

По словам местного жителя, который и сделал фото, он ехал на велосипеде и обернулся по направлению шума, увидев якобы летающую тарелку, зависшую у вершины одиноко растущего дерева.

Мужчина успел запечатлеть объект на камеру смартфона. Вскоре он передал фото польскому уфологу Роберту Бернатовичу. Он обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу. Тот заявил, что сделанные фото НЛО – лучшие их тех, что он видел за последние 40 лет.

Эксперт Джейсон Глив, изучивший снимки, отметил, что они могут быть подлинными. На фото запечатлен металлический объект на высоте 150-200 футов (45-60 метров).

Как сообщал “источник”, ранее знаменитый уфолог заметил НЛО в северном сиянии.