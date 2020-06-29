“Адская” жара сменится грозами: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Украине жара сменится грозами.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

В понедельник, 29 июня, дожди и грозы ожидаются в восточных, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. На остальной части территории страны – без осадков.

Температура воздуха днем составит от +26 градусов в Донецкой и Луганской областях до +32 в Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Ночью температура составит от +15 градусов на западе страны до +21 в Крыму.

Во вторник, 30 июня, дожди распространятся на большую часть территории Украины. Без осадков будет лишь на востоке страны, в южных областях и в Крыму.

Температура воздуха днем составит от +24 градусов на западе страны до +32 на юге. Ночью температура составит от +15 градусов на западе страны до +21 в Крыму.

В среду, 1 июля, дожди и грозы ожидаются лишь в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях. На остальной территории страны – без осадков.

Температура воздуха днем составит от +25 градусов на западе страны до +33 в Херсонской и Николаевской областях. Ночью температура составит от +12 градусов на западе страны до +21 в Крыму.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики озвучили “апокалиптический” прогноз на лето 2020 года в Украине.