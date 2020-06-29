Больше не бесплатно: туристов в Кирилловке ждет неприятный “сюрприз”, фото

В курортной Кирилловке (Запорожская область) сделали платным въезд на Федотову косу.
Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Голос Запорожья”.
Шлагбаум установили перед длинными выходными в конце июня.
За въезд туристам придется заплатить 200 гривен с автомобиля. Собирает средства ФОП “Милько И. В.”
Данная территория относится к Приазовскому Национальному парку. В прошлом году здесь также собирали средства за проезд автомобилей.
Администрация Приазовского Национального парка объяснила свое решение тем, что туристы, отдыхая в палатках на берегу,оставляют после себятонны мусора. А за счет собранных средств будет осуществляться вывоз этих отходов.
Транзитный и служебный транспорт могут проезжать на Федотову косу бесплатно. Вход пешком на территорию Федотовой косы также бесплатный.
Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось яркое видео “дикого” пляжа недалеко от Кирилловки.