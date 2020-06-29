Сны могут быть вещими: какой праздник 29 июня и что нельзя делать

В понедельник, 29 июня, в православной церкви христиане почитают память святителя Тихона Амафунтского, который славился своим милосердием. В народном календаре он имеет название Тихонов день или Тихий день

“источник” рассказывает о приметах и традициях этого праздника.

Издавна на Тихона было заведено читать молитвы, направленные на избавление от недуга и исцелении от боли. Молитва от зубной боли, прочитанная перед иконой, считалась особенно эффективной в этот день.

Хозяйки в этот день занимались сбором целебных трав, которые к этому времени накопили достаточно целебных свойств. А вот хлопотать у печи считалось в этот день нежелательным. По поверью, это может привлечь в жизнь бедность или денежные проблемы.

В этот день нельзя было лениться или заниматься бесполезным времяпрепровождением. Кроме того, нужно отпустить все обиды, а обидчиков – простить.

В Тихонов день также советуют быть внимательным к своим снам. При этом сновидения, которые придут ночью – будут пустыми, вещими могут стать те, которые пригрезятся именно днем.

В старину 29 июня устраивали толоку – пиршество для тружеников, которые работали на полях за еду. Их угощали обедом с выпивкой – вином и брагой.

Напомним, что в ночь на 7 июля украинцы будут отмечать Ивана Купала. Ранее “источник” рассказывал, что можно и что нельзя делать в этот день.