Ученые заявили о сходстве коронавируса с раком: неожиданные подробности

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили, что в структуре коронавируса и раковой опухоли есть сходство.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Financial Times.

По словам исследователей, для лечения коронавируса, вероятно, можно будет применять лекарства, которые ранее разрабатывались для лечения рака.

Директор Института количественных биологических наук в Калифорнийском университете Неван Кроган отметил, что COVID-19 приводит к тому, что в зараженных клетках растут неровные выпуклые ветви – крайне необычная структура, которая позволяет вирусу атаковать сразу несколько клеток.

“Длинные нити пробивают отверстия в других клетках, и вирус проходит через отростки от клетки к клетке… Абсолютно логично, что противоопухолевые препараты и противовирусный эффект частично совпадают”, – сказал он.

Ученый добавил, что гипотеза исследователей заключается в том, что подобный способ распространения вируса в организме значительно повышает уровень заражения. Разветвление, которое использует коронавирус, характерно для развития раковой опухоли.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро воскресенья, 28 июня, в Украине зарегистрировано 917 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране за время пандемии заболели 42 982 человек.