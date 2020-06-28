В Днепре археологи обнаружили старинный кувшин с удивительным ароматом: фото и видео

Во время проведения земляных работ в центре города Днепр коммунальные службы обнаружили старинный кувшин с удивительным ароматом.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Днепр вечерний”.

В таком кувшине молочники носили на продажу молоко. И кувшин до сих пор пахнет молоком.

Журналистка и краевед из Днепра Анфиса Букреева рассказала, что на днях проходила в центре города по улице Владимира Мономаха (бывшая Московская). На том месте коммунальщики проводили ремонтные работы и вырыли большую яму. Рядом лежал кувшин, который привлек внимание краеведа.

“Я увидела, что вещь эта старинная и спросила ремонтников: “Вы здесь это нашли?”. Они ответили, что да. Я им рассказала, что интересуюсь стариной, и они решили отдать мне кувшин. Хотела отблагодарить их материально, но они отказались. Так этот кувшин оказался у меня“, – сказала Букреева.

По ее словам, это предмет времен Екатеринослава. В таких кувшинах раньше молочники носили продавать парное молоко богатым горожанам. Ранее это считалось привилегией состоятельных людей – выпить с утра парного молока. Возможно, на месте находки стоял когда-то магазин или торговая лавка с молоком.

Кувшин хорошо сохранился, на нем всего одна трещина. Внутри он окрашен краской, похожей на лак. Его дно опалено, видно, что в нем постоянно подогревали молоко на печи.

Букреева также сообщила, что когда отмыла кувшин и поставила сушиться, то через время почувствовала в комнате запах молока.

“Подошла ближе к кувшину, а от него исходит такой явный молочный аромат! Просто чудо какое-то! Я была очень удивлена“, – сказала краевед.

Как сообщал “источник”, ранее ученые обнаружили в Китае древний кувшин с “загадкой”.