Путину нужна победа: эксперты указали на тревожный нюанс с поставками воды в Крым

Президент России Владимир Путин будет постоянно навязывать Украине вопрос поставок воды в оккупированный Крым, пока не добьется своего.

Об этом “источнику” заявил бывший народный депутат Борислав Береза.

“Для Кремля это будет моральная победа, которой добивается Путин. Было четко сказано, что никакие переговоры по Донбассу не состоятся, пока вопрос не будет закрыт. Наши власти периодически вбрасывают временами тему воды, чтобы посмотреть на реакцию общества”, – отметил он.

Директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица добавил, что на встрече в “нормандском формате” в Париже Украине делали намеки про воду в обмен на определенные уступки.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский может провести через Верховную Раду обращение в международные организации и посольства союзных стран о том, что Киев не подаст воду в Крым до его возвращения Кремлем.

Логика следующая: гуманитарная катастрофа в Крыму, о которой постоянно заявляют представители оккупационной администрации, является их проблемой. Напомним, согласно Женевской конвенции 1949 года, ответственность за судьбу населения оккупированных территорий несет оккупант.

Впрочем, пока таких заявлений со стороны Банковой не было. Более того, по информации “источника”, в Офисе президента решение проблемы поставок воды в Крым является одним из основных требований президента РФ Владимира Путина для дальнейших переговоров в “нормандском формате”. С этим и связано нежелание Зеленского публично заострять внимание на этом вопросе.

Читайте детальнее в материале “источника”: Слить Крым или воду: как утолить жажду Путина.