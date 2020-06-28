В США создают духи с ароматом космоса: видео

Руководитель проекта Eau de Space американец Мет Ричмонд, ссылаясь на воспоминания астронавтов, описывает запах космоса как смесь пороха, пережаренного стейка, малины и рома.

Как сообщает “источник” со ссылкой на CNN, на платформе Kickstarter начался сбор средств, чтобы выпустить духи с этим запахом.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) еще в 2008 году наняло химика Стива Пирса для химического синтеза запаха космоса, который были намерены использовать для тренировок астронавтов-новичков. Как сказано в презентационном ролике, формула этого запаха затерялась в “бюрократии” NASA, однако цель создания Eau de Space осталась. Она состоит в том, чтобы привлечь молодежь к изучению естественных наук.

Руководитель проекта также сообщал, что намерен создать еще один парфум под названием “Запах Луны”, но подробностей его составляющих не раскрыл.

Как ранее сообщал “источник”, актриса и основательница компании Goop Гвинет Пэлтроу представила новую коллекцию ароматических свечей под названием “Это пахнет как мой оргазм”.