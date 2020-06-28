Выборы в Польше: появились первые данные о лидерах президентской гонки

Вечером в воскресенье, 28 июня, в Польше завершился первый тур президентских выборов и уже известны промежуточные результаты.

Как сообщает “источник”, опрос избирателей проводила социологическая лаборатория Ipsos

Согласно данным экзитполов, из 11 кандидатов лидируют действующий президент страны Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский. Они выходят во второй тур.

По данным экзитпола, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а Тшасковский набирает 30,4% голосов поляков.

Второй тур выборов президента, в котором, судя по этим результатам, встретятся только Дуда и Тшасковский, пройдет 12 июля.

Ранее “источник” сообщал, что в случае, если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, действующий мэр Киева Виталий Кличко получил бы 29,4% голосов киевлян – то есть, большинство, но недостаточное для победы в первом туре.