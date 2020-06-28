Под Днепром задержали группу иностранцев, которая грабила пенсионеров: подробности и фото

В Днепропетровской области задержали иностранцев, которые угрожая ножом ограбили пенсионеров.

Об этом сообщает Официальный сайт Национальной полиции.

Отжав пластиковое окно, мужчины залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем пострадавших.

В ходе оперативной отработки сотрудники криминальной полиции Днепропетровской и Кировоградской областей и ОКР совместно со спецназовцами КОРД установили и задержали организатора и двух активных членов преступной группировки. Ими оказались 29, 37 и 39-летние мужчины, которые проживали в Кривом Роге.

Установлено, что задержанные – граждане другого государства и имеют вид на жительство на территории Украины. У злоумышленников изъяли похищенное имущество.

Правоохранители установили, что члены межрегиональной преступной группировки на протяжении длительного времени осуществляли свою преступную деятельность. На сегодня установлена их причастность к совершению около десятка разбойных нападений на территории Днепропетровской, Кировоградской и других областей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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