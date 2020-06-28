Боится заразиться? Путин рассказал, сколько сдает тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин раз в 3-4 дня сдает тесты на коронавирус.

Как сообщает “источник”, об этом он рассказал на телеканале “Россия 1”.

“Вы часто сдаете тесты на коронавирус?” – спросил журналист. “Регулярно. Ну, не знаю, раз в три дня, в четыре”, — ответил Путин. “Все отрицательные?” – уточнил телеведущий. “Слава Богу, пока да”, – сказал президент.

Он также рассказал, что от визита в красную зону больницы в Коммунарке, где лежали люди, зараженные коронавирусом, его пытались отговорить.

“Не то, что пытались – все были против”, — уточнил глава Кремля.

Однако он считает, что риск, связанный с этим походом, был оправдан: ему необходимо все увидеть своими глазами.

Ранее “источник” сообщал, что в резиденции президента России Владимира Путина, которая расположена в Ново-Огарево (Одинцовский район Московской области), для защиты от коронавируса установили специальный дезинфицирующий тоннель.