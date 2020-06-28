29 июня в Луганской области ожидается гроза, в отдельных районах град

В понедельник, 29 июня, в Луганской области ожидается ясная погода. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер западный, 5-10, днем местами шквалы 15-20 м / Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Ясно . Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер западный, 5-10, днем порывы 15-20 м / Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

по городу Луганск

Ясно . Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер западный, 5-10, днем порывы 15-20 м / Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.