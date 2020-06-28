Первый случай COVID-19 в Сватово: СМИ сообщили некоторые детали

Как известно, в Луганской области подтверждено еще четыре новых случая заболевания COVID-19. Это жители Лисичанска, Сватовского, Попаснянского и Новопсковского районов. Они из числа тех, кто вернулся из-за границы, или из круга ранее установленных контактных лиц. Все находившиеся были на самоизоляции.

Впервые с начала пандемии случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Сватовском районе.

Как сообщила в комментарии “Новостям Сватовщины” директор КНП “Сватовская многопрофильная больница” Елена Рыженкова, заболевший 9 дней находился на лечении в районной больнице с диагнозом пневмония.

“Первый тест на COVID-19 был отрицательный, но повторное тестирование показало положительный результат. 27 июня пациента направили на лечение в г.. Рубежное, его состояние средней тяжести”, – сказано в сообщении.



Сейчас работники санэпидемстанции проводят дезинфекцию жилья больного, а также устанавливается его круг общения.

Всего же в Луганской области за все время исследований коронавирус лабораторно подтвержден у 80 человек.