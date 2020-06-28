Волонтеры и военные запустили в сторону Донецка огромный флаг Украины. ВИДЕО

Недалеко от линии разграничения на Донбассе волонтеры и военные запустили в сторону Донецка огромный флаг Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает “ДС“.

“Ко Дню Конституции Украины, неподалеку от линии разграничения, волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества выпустили 15-ти метровый флаг в сторону оккупированного Донецка”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Дню Флага Украины.

“Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе”, – убежден волонтер с позывным “Оскар”.

Уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.