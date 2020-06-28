В Украине объявили штормовое предупреждение: чего ожидать

В понедельник, 29 июня, в Украине ухудшатся погодные условия, спасатели объявили штормовое предупреждение.

Как передает “источник”, об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

Предупреждают о возможных грозах на левом берегу страны.

“По информации УкрГидрометцентра 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что июль в Украине будет дождливым и жарким. По его подсчетам, за второй месяц лета пройдет 8 дождей.

Напомним, что в воскресенье, 28 июня, Украина, за исключением южного и восточного регионов, попадет в зону грозовых дождей.