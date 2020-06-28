Сразу четыре новых случая COVID-19 выявили в Луганской области

В Луганской области подтверждено четыре новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Это жители Лисичанска, Сватовского, Попаснянского и Новопсковского районов.

Они из числа тех, кто вернулся из-за границы, или из круга ранее установленных контактных лиц. Все находившиеся были на самоизоляции.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 80 человек.

Из них выздоровели – 58; лечатся – 22 (5 – на стационаре: 1 – КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 4 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 17 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 3,03%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 28 июня (на 9:00) в Украине 42982 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1129 летальных, 18934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 917 новых случаев. Всего проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.