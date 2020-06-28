Пьяная компания во Львове избила сотрудников “скорой”

Ночью, 28 июня, во Львове пьяная компания избила медиков, приехавших на вызов.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области.

Инцидент произошел на улице Княгини Ольги, там семь человек (мужчины и женщины), львовяне в возрасте от 18 до 29 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались.

Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбитые емкости с лекарствами.

Правоохранители составили на правонарушителей два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП, четыре – по ст.178 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и еще один – за ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

Ранее “источник” сообщал, что в Харькове в ночь на 25 июня жестоко избили сторонника скандального блогера Анатолия Шария.