“Динамо” в сумасшедшем матче проиграло в чемпионате Украины

В матче 28-го тура чемпионата Украины черниговская “Десна” обыграла киевское “Динамо”, забив решающий мяч в концовке встречи.
“Десна” Чернигов – “Динамо” Киев – 3:2 (2:1)
Голы: Картушов (12), Каргбо (26, автогол) – Цыганков (3, 86)
“Десна”: Паст, Фаворов, Конопля, Гитченко, Домбровский, Картушов, Огиря, Кузик (Мостовой, 74), Тамм, Филиппов (Старенький, 85), Будковский (Тотовицкий, 75).
“Динамо”: Бущан, Мохаммед, Шабанов, Кендзера, Караваев, Шепелев (Сидорчук, 58), Цыганков, Андриевский (Дуэлунд, 63), Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич, Каргбо (де Пена, 46).
Предупреждения: Картушов (27), Шепелев (28), Огиря (34), Шабанов (62).