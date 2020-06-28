Пожар в жилом доме на Позняках: новые подробности и фото

В Киеве, на ул. Соломии Крушельницкой, 3А, спасатели ликвидировали масштабный пожар.
Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Оказалось, что пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на этаж выше.
Через утеплитель, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.
Спасатели сообщают, что в 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован.
В результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир.
В результате ЧП на Позняках никто не пострадал.
Причина возникновения пожара выясняется.
Как сообщал “источник, ранее появились неожиданные подробности о взрыве многоэтажного дома в Киеве.