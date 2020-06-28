Сколько будет стоить вакцина от коронавируса: озвучена впечатляющая сумма

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разработка вакцины и эффективных препаратов от COVID-19 обойдется в сумму свыше $31 млрд.

Как передает “источник”, об этом сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, для обеспечения контроля над распространением коронавируса необходимы эффективные вакцины и средства диагностики и лечения в беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан добавила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет однако в нынешних условиях действовать надо быстро, подметила она, подчеркнув, что сделать это нужно за 12 -18 месяцев.

Ранее “источник” сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения назвали три группы населения, которые получат вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 в первую очередь.