В Кабмине опубликовали грустную статистику ужасного наводнения в Карпатах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично посетил пострадавшие от наводнения районы Прикарпатья и оценил убытки.

Как передает “источник”, об этом он написал в Facebook.

“На этой неделе Западную Украину охватили масштабные наводнения. В результате непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплены 7500 жилых домов, разрушены дороги и мосты. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область. Именно туда в среду мы срочно вылетели для координации действий органов власти. своими глазами увидел ужасные последствия наводнений и как героически спасатели помогают людям. Спасибо им за работу”, – написал Шмыгаль.

Сообщается, что правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн.

“Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах – спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние”, – подытожил премьер.

Как сообщал “источник”, на Буковине и Прикарпатье из-за мощных ливней из берегов вышли реки, это привело к масштабным разрушениям.