40 кг одной рукой: украинский боксер Усик восхитил фанатов физической формой, видео

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к возвращению в ринг. На одной из тренировок украинец легко поднял 40-килограммовую гирю одной рукой.

Видео боксер опубликовал на своей странице в Instagram.

“Силовая работа”, – написал Усик.

Поступок украинца привел в восторг фанатов.

“Класс!!! Круто и весело!”, “Этот парень – мой любимый боец сейчас!”, “Как всегда, на-позитиве! Давай, Санечек, жду побед!”, “По жизни победитель”, “Нормально сорокет поднял одной правой”, “Брат на позитиве”, “Ухх, мощно”, “Мне кажется или Саша немного потерял форму?” – пишут пользователи.

Напомним, что Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,718 кг), но отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. В элитном весе Усик провел один бой. В октябре прошлого года украинец победил американца Чазза Уизерспуна.

23 мая Усик должен был провести бой с американцем Дереком Чисорой, но поединок был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Усик планирует стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.