В Англии серьезно наказали футболистов за нарушение правил карантина

Руководство английского “Уотфорда” временно отстранило от команды трех футболистов основного состава из-за нарушения правил карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

“Андре Грэй, Натаниэл Чалоба и Домингуш Кина исключены из состава “Уотфорда”. Данная мера принята для обеспечения здоровья и безопасности всех игроков, сотрудников и официальных лиц в ближайшем матче”, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

26 июня Грэю исполнилось 29 лет и он устроил в своем доме вечеринку, на которую пригласил 20 человек, несмотря на запрет собираться большими группами людей.

В настоящее время в Великобритании коронавирусом заразились более 311 тысяч человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 43 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что английский футболист устроил вечеринку с девушками во время карантина.