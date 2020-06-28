Почти половина украинских регионов не готова к ослаблению карантина: список

По состоянию на воскресенье, 28 июня, в Украине 12 регионов, включая Киев, не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.

Как передает “источник”, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

“Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне”, – говорится в сообщении.

К ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая, Черниговская области и Киев.

Как сообщал “источник”, в Киеве снова могут ввести жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.