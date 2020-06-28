Известный боксер защитил титул в чемпионском бою: видео

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором полулегком весе Мигель Берчельт нокаутировал претендента на титул Элеасара Валенсуэлу.

Претендент оказался в нокдауне уже в первом раунде, но одновременно с этим прозвучал гонг о конце раунда.

Поединок завершился в шестом раунде. Берчельт провел мощную атаку, на которую Валенсуэла ничем не смог ответить и пропустил серию ударов. Рефери принял решение досрочно завершить поединок, зафиксировав нокаут.

Таким образом, 28-летний Берчельт в седьмой раз в своей карьере защитил чемпионский титул WBC. Всего он провел 39 боев, в которых добился 38 побед и потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что 53-летний американский боксер Майк Тайсон продемонстрировал прекрасную физическую форму перед возвращением в ринг.