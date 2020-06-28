В Киеве на Позняках произошло новое страшное ЧП в жилом доме: фото и видео

На улице Соломии Крушельницкой в Киеве, где недавно взорвался дом, произошло новое ЧП – вспыхнул пожар в одной из многоэтажек.

Об этом сообщат “источник” со ссылкой на “Украинскую правду”.

Пожар произошел в 16-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а.

Вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, позже оно перекинулось на этаж выше.

Возле дома врачи “скорой” дали успокоительное жительнице квартиры, что горит.

Напомним, что 21 июня, в Киеве по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.

Как сообщал “источник, ранее появились неожиданные подробности о взрыве многоэтажного дома в Киеве.