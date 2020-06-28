Когда в Украине откроют детские лагеря: названы сроки

Кабмин продлил запрет на работу детских оздоровительных лагерей в Украине еще на месяц, до 31 июля.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране.

“Просто надо обратить внимание на те цифры, которые у нас есть по коронавирусной болезни ежедневно: количество новых случаев, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, умирающих от коронавирусной болезни – и тогда намного легче будет понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям”, – сказал он.

Степанов напомнил, что в оздоровительных лагерях отдыхает большое количество детей из разных регионов, поэтому во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки заболевания COVID-19.

“Именно по таким причинам – потому что это массовое количество детей, которые сразу находятся вместе, было принято решение правительства о запрете открытия детских лагерей отдыха до 31 июля 2020 года”, – резюмировал он.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.