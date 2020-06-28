Футболист “Динамо” забил техничный гол и оскандалился в матче за европейский клуб

Принадлежащий киевскому “Динамо” нападающий Жерсон Родригес, выступающий за “Анкарагюджю” на правах аренды, забил гол и получил красную карточку в матче чемпионата Турции с “Трабзонспором”.

Родригес заработал пенальти на 63-й минуте и сам же его реализовал, технично разведя мяч и голкипера по разным углам. Впрочем, в течение следующих 20 минут футболист получил две желтые карточки и был удален, оставив команду вдесятером. Несмотря на это, “Анкарагюджю” удержал ничью со счетом 1:1.

Видео гола Родригеса

Видео удаления Родригеса

25-летний Родригес перешел в “Анкарагюджю” в январе 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с “Динамо” действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что “Динамо” рассталось с Родригесом из-за алкогольного скандала.