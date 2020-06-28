Лукашенко станцевал на балу с выпускниками под знаменитый украинский “хит”: видео

На Республиканском балу выпускников, который состоялся в Минске в субботу, 27 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко танцевал со школьниками под песню в исполнении Таисии Повалий.

Как сообщает “источник”, соотвествующее видео опубликовано на Facebook-странице белорусского портала Tut.by.

После поздравительной речи на балу выпускников белорусский лидер остался на торжественном банкете, во время которого вместе с молодежью танцевал под новые хиты и старые шлягеры.

Под украинскую народную песню “Ти ж мене підманула” в исполнении Таисии Повалий президент Беларуси ритмично двигался и даже пытался подпеть исполнительнице.

Как ранее сообщал “источник”, президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции подписал указ о награждении деятелей культуры и спорта государственными наградами, присвоив, в частности, певцу и продюссеру Потапу звание заслуженного артиста Украины.