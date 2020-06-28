Россия “закрывает” вопрос: озвучен неутешительный прогноз по судьбе Крыма

Одним из возможных сценариев решения “водного вопроса” для Крыма могут стать переговоры между Украиной и Россией.

Об этом сообщает “источник”.

Украина действительно может навязать Кремлю переговоры по возобновлению поставок воды на территорию Крыма в обмен на уступки.

К примеру, Киев инициирует начало переговорного процесса с Российской Федерацией по воде для Крыма. В качестве посредников привлекаются представители ООН, ОБСЕ, лидеры “Большой семерки”. Основным условием открытия дамбы является, к примеру, выход из Крыма российских военных формирований. После сворачивания и вывода определённых военных баз, со стороны Украины подается определенное количество кубометров днепровской воды.

Тем самым мы демонстрируем мировому сообществу, что готовы решать проблему гуманитарной катастрофы крымского населения. Кроме того, мы навязываем Кремлю длительный переговорный процесс, где главную роль отдаем отечественной дипломатии.

Впрочем, по мнению эксперта, не стоит ждать такого диалога.

“Вопрос (статуса, – “источник”) Крыма уже внесен в новую редакцию российской Конституции, для них он закрыт”, – говорит Директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, в свою очередь, не исключает вариант переговоров с привлечением международного арбитра. Но предупреждает, что в команде президента нет опытных кадров, которые могли бы заняться организацией таких переговоров.

Подробнее об этом читайте в материале “источника” – Слить Крым или воду: как утолить жажду Путина.