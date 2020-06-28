Смертельная стрельба под Харьковом: появились фото нападавшего и новые детали ЧП

Пьяный мужчина, который расстрелял компанию отдыхающих с детьми в Харьковской области, перед тем, как открыть стрельбу, потребовал, чтобы его отвезли домой на автомобиле.

Об этом сообщает сайт MyKharkov.info со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

Во время следственных действий было установлено, что 53-летний подозреваемый в нетрезвом состоянии подошел к отдыхающим и потребовал отвезти его на автомобиле. После отказа он открыл стрельбу из боевого пистолета Макарова.

По информации прокуратуры, стрелок был ранее судим. Его задержали сами отдыхающие до приезда полиции.

Напомним, что в результате стрельбы двое мужчин получили огнестрельные ранения. Пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

Как сообщал “источник”, ранее в Харькове мужчина открыл стрельбу по людям на территории одного из местных предприятий.