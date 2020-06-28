Впечатляющая сила: легенда баскетбола сломал кольцо во время игры

Легендарный баскетболист Шакил О’Нил сломал кольцо во время показательного матча один на один с игроком в американский футбол Робом Гронковски.

Видео опубликовал Twitter SportsCenter.

Шакил пытался забить мяч сверху, но повиснув на кольце одной рукой, оторвал его от щита.

48-летний О’Нил завершил карьеру в 2011 году. В бытность баскетболистом он выступал за клубы НБА “Орландо Мэджик”, “Лос-Анджелес Лейкерс”, “Майами Хит”, “Финикс Санс”, “Кливленд Кавальерс” и “Бостон Селтикс”.

О’Нил считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он является четырехкратным чемпионом НБА, 15 раз принимал участие в матче всех звезд НБА. За свою карьеру он набрал более 28 тысяч очков.

Ранее сообщалось, что боец UFC поднял на руки О’Нила, который весит более 150 кг.