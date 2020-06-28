“Забыл” о двух регионах: в обращении Зеленского ко Дню Конституции заметили странную деталь

В своем праздничном обращении ко Дню Конституции президент Украины Владимир Зеленский указал неточное количество регионов страны

Соответствующее видео размещено на Facebook-странице главы государства.

“Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – двадцать пять”, – заявил в праздничном обращении глава государства.

Смотреть видео с 1.21 мин.

Однако, согласно статье 133 Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов: 24 области, Автономную Республику Крым и два города, которые имеют специальный статус – Киев и Севастополь.

Какие именно два региона забыл упомянуть президент Зеленский, остается только гадать.

Как ранее сообщал “источник”, президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции подписал указ о награждении деятелей культуры и спорта государственными наградами, присвоив, в частности, певцу и продюссеру Потапу звание заслуженного артиста Украины.