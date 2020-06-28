“Динамо” готово заплатить крупную сумму за лучшего бомбардира европейского чемпионата

Киевское “Динамо” проявляет интерес к нападающему хорватского “Осиека” Мирко Маричу.

Об этом сообщает 24sata.hr.

По данным источника, украинский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него четыре миллиона евро. В борьбе за игрока киевлянам придется столкнуться с конкуренцией со стороны турецкого “Фенербахче”.

Стоит отметить, что “Динамо” пыталось купить Марича еще в январе, но тогда “Осиек” отказался продавать игрока за пять миллионов евро.

25-летний Марич в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии, забив 19 голов в 29 матчах. В сборную Хорватии форвард вызывается с 2017 года. За главную команду страны он провел два матча.

Ранее сообщалось, что у “Динамо” могут возникнуть проблемы из-за трансфера Франа Соля.