Капитан сборной Украины перейдет в известный европейский клуб

Защитник луганской “Зари” и капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко перейдет в австрийский клуб ЛАСК.

Об этом сообщил главный тренер ЛАСКа Валерьен Исмаэль в интервью Sky Sport Austria.

“Мы следили за Чеберко в течение нескольких месяцев, он обладает большим потенциалом. Мы рады, что он согласился присоединиться к нам. Для завершения трансфера ему нужно пройти медицинское обследование”, – сказал Исмаэль.

Сумма трансфера составит порядка 300 тысяч евро.

22-летний Чеберко является воспитанником “Днепра”. В “Зарю” он перешел в 2017 году. В составе луганского клуба он провел 58 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в турецком “Фенербахче”.