Популярная среди украинцев страна ослабила карантин и зовет туристов

Египет с 27 июня ослабил карантинные меры, а с 1 июля возобновит регулярное и чартерное авиасообщение.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на AP News.

В стране отменили комендантский час в ночное время. Владельцам кафе разрешили заполнять помещения на 25%. Также возобновили работу театры, клубы, спортзалы.

В то же время продолжает действовать запрет на продажу кальянов.

Мечети уже могут проводить службы, но им пока не позволено организовывать массовые религиозные мероприятия на выходных.

Власти страны запретили пятничные мусульманские молитвы в мечетях и воскресные мессы в церквях. Прихожан обязали использовать маски внутри церквей и мечетей.

С 1 июля египетский авиаперевозчик Egypt Air начнет осуществлять рейсы в 29 направлениях. Также разрешено возобновить чартерное сообщение с курортами Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса Алам на побережье Красного моря и Марса Матрух на побережье Средиземного моря.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, что вскоре для отдыха в Египте может потребоваться виза. Виза в эту страну будет действительна 5 лет, туристы смогут неоднократно въезжать в Египет, каждый раз на срок до 90 дней.