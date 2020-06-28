Трудно даже доехать: эксклюзивные фото переполненных пляжей Бердянска

В Бердянске Запорожской области на пляжах наблюдается настоящий ажиотаж – туда хлынули отдыхать не только местные жители, но и туристы из разных регионов страны.

Эксклюзивные снимки сделал корреспондент “источника”.

На них запечатлен пляж, который называют Верховая.

Далее идет Бердянская коса. Людей там много. На косу проезд даже местами затруднен.

Маски никто не носит, соцдистанция соблюдается не всегда.

Как известно, проще всего приехать в Бердянск на поезде. Поездка на авто из Запорожья составит около трех часов, а из Днепра – около пяти.

Курорт ценят за его пологие песчаные пляжи. Одним из лучших считается Бердянская коса, где мало людей. Он также отличается от городских своей чистотой.

Подробнее читайте в материале “Апрострофа”: Бюджетный и “премиум” отдых на море в Бердянске: сколько стоит и как можно развлечься.