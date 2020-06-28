Где можно дешево отдохнуть на Черном море: маршрут, условия и цены

Многокилометровые песчаные пляжи на Кинбурнском полуострове в пределах Николаевской и Херсонской областей привлекают туристов отсутствием суеты и сравнительно низкими ценами.

“источник” собрал полезную информацию для тех, кто намерен насладиться морскими пространствами и природой Кинбурнской косы.

Эта часть суши шириной 10 и длиной около 40 километров с одной стороны омывается морской водой, с другой – пресными водами Днепра. Коса покрыта травянистой растительностью, сосновым и дубовым лесом.

Проживание

В селе Покровское можно поселится на базе отдыха на расстоянии 800 метров от моря. Есть номера с удобствами (душ, туалет, кондиционер) и эконом-варианты (удобства на территории базы отдыха). Тип размещения: 2, 2 + 1, 2 + 2 Стоимость проживания – от 90 гривен в сутки с одного человека. Питаться можно в столовой на базе или готовить пищу самостоятельно

В зоне кемпинга можно можно остановиться в палаточном городке. Здесь предлагают 2-х, 3-х и 4-х местные палатки. В комплекте идут матрасы, подушки, одеяла (постельное белье предоставляется за отдельную плату). В среднем аренда палатки стоит от 100 грн. в сутки. Среди удобств: душ, уборная, Wi-Fi, а также есть возможность заказать питание.

На Кинбурнской косе также есть продуктовые магазины. Однако, цены там дороже, чем на материке.

Развлечения и отдых

Главной достопримечательностью Кинбурнской косы является местна флора и фауна, часть полуострова – биосферный заповедник. Также туристов привлекают давние соляные промыслы, где добывают соль открытым способом.

Для любителей целебных грязей на Кинбурнской косе есть около 150 специальных водоемов.

Памятниками истории являются остатки турецкой крепости недалеко от села Покровского, которая была разрушена во время русско-турецкой войны. Еще одно сооружение с тех времен – церковь Святой Покровы в самом селе. Еще одну старинную церковь на Кинбурнской косе можно увидеть вблизи села Геройского.

Также туристы могут заказать экскурсии или лодку, чтобы посетить бывшее древнегреческого поселения Борисфен на острове Березань.

Маршрут

Кинбурнская коса находится в Очаковском районе Николаевской области. До нее примерно 4-7 км от Очакова, добираться нужно на катере, автобусом или машиной со стороны Херсона через село Геройское.

Как ранее сообщал “источник”, так называемые Вольногорские Мальдивы в Днепропетровской области – песчаные пляжи рядом с водоемом, который образовался на месте бывшего карьера – заполнили отдыхающие.