Часть Украины накроют грозы: синоптик дала детальный прогноз по дням

В понедельник и вторник, 29 и 30 июня, в Украине ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на прогноз синоптика Наталии Диденко.

По ее словам, 29-го июня кратковременные дожди с грозами пройдут на востоке Украины, Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской и Николаевской областях. Север и центр страны осадки обойдут стороной. Дожди возможны на западе Украины.

Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей будет жарко, +26+32 градуса днем.

“В Киеве понедельник даст выйти на начало рабочей недели в белом льне, темных очках, тканевой обуви – кто ездит в офисы… В столице 29-го июня будет сухо и жарко. Во вторник уже понадобятся зонты – ожидается дождь, гроза”, – отметила Диденко.

Она добавила, что 30-го ночью ливни ожидаются в западной части Украины, днем полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область. Также осадки будут в Крыму.

“Дожди в начале недели немного собьют градусы вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать в течение ближайшего времени. Лето раскручивается уже второй месяц, используйте временные карантинные условия для изучения и любования природой, историей и культурой Украины”, – подчеркнула синоптик.

Как сообщал “источник”, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что июль в Украине будет дождливым и жарким.