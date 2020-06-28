Известный футболист скончался в возрасте 40 лет

Бывший игрок сборной Словакии Мариан Чишовский ушел из жизни в возрасте 40 лет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба “Виктория Пльзень”, за который он выступал в последние годы карьеры.

“Сегодня очень печальный день для всех болельщиков клуба. С тяжелым сердцем мы вынуждены сообщить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Приносим искренние соболезнования родным Мариана и всем фанатам”, – говорится в сообщении.

Последние шесть лет футболист боролся с тяжелой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом.

Чишовский выступал за “Гуменне”, братиславский “Интер”, “Жилину”, “Петржалку”, “Тимишоару” и “Викторию Пльзень”. За сборную Словакии провел 15 матчей. Трижды становился чемпионом Словакии, дважды выигрывал золотые медали чемпионата Чехии.

Ранее сообщалось, что итальянская футболистка трагически погибла, разбившись насмерть на скутере.